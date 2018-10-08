الصحف السعودية: نجل خاشقجي يؤكد على ثقته في السلطات السعودية.. وتنديد أممي بجرائم الحوثي في اليمن.. والسودان يعلن خفض قيمة عملته

*نجل خاشقجي يؤكد حرص السلطات السعودية حل لغز أزمة والده

*السودان يخفض قيمة عملته لمواجهة التدهور الاقتصادي

*بوادر نجاح الاتفاق التركي الروسي في إدلب السورية

*وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على نجاح لقائه بزعيم كوريا الشمالية



سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم الإثنين، الضوء على آخر المستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية والدولية، كما ركزت على أزمة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي وغيرها من الأنباء.



البداية من صحيفة "الشرق الأوسط" التي نقلت إعلان عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي أنها بدأت إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات التي تحدثت عن مقتله، مشيرة إلى أنها تتواصل مع الجهات المعنية في السعودية وتركيا.



وقال معتصم خاشقجي، وهو نجل الكاتب السعودي وفق ما نقلته الصحيفة في اتصال هاتفي أمس، إن أسرته على تواصل مباشر مع الجهات المعنية داخل السعودية، وكذلك القنصلية السعودية في إسطنبول، وإن التنسيق جارٍ أولًا بأول، مؤكدًا أن جمال مواطن سعودي، وبلاده حريصة عليه أكثر من أفراد أسرته.



وأكد معتصم أن خديجة التي ادعت أنها خطيبته: "لم نعرفها ولا يعرفها أحد من أفراد الأسرة كذلك، بل قد تكون مسيسة لأجندة خارجية لا نعلم عنها شيئًا".



وأضاف: "خلال الأيام الماضية، عانت أسرته من حجم الضرر والشائعات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نريد الاطمئنان على صحته، بينما آخرون يتواصلون معنا لتقديم العزاء".



وفيما يخص الشأن السوري، كشفت الصحيفة عن وثائق أرسلها وزراء خارجية الدول المانحة الغربية والإقليمية، بينهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومراسلات وأوراق أممية، رفض المساهمة في إعمار سوريا "قبل بدء عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي شامل، وصريح، وحقيقي لا رجعة عنه".



وكررت وثيقة أوروبية، مواقف الدول الغربية، بأنه "فقط عندما يحدث انتقال سياسي شامل وجدي ومتفاوض عليه بين الأطراف المعنية السورية، ستكون الأمم المتحدة جاهزة لتسهيل الإعمار".



كما أكدت على ضرورة منح الأولوية للمساعدات، استنادًا إلى الاحتياجات الملحة للسكان مع تركيز على احتياجات الفئات الضعيفة والأفراد بطريقة منصفة وعادلة وغير تمييزية وغير مسيسة والعمل مباشرة مع المجتمعات المحلية والعائلات، بحيث يتم تقديم مساعدات الأمم المتحدة بصورة موحدة في كل أرجاء سوريا، بصرف النظر تمامًا عن مناطق النفوذ.



ومن اليمن، أدانت الأمم المتحدة قصف الميليشيات الحوثية مخيم للنازحين في مدينة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة.



وقالت ليز جراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن في بيان بثه موقع أخبار الأمم المتحدة: "ندين الهجوم بشكل لا لبس فيه، ونقدِّم تعازيَنا العميقة لأسر الضحايا"، مضيفة أن ما يحدث في اليمن "صادم ولا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك".



وكانت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفت، يوم الجمعة الماضي، بثلاثة صواريخ كاتيوشا، مخيم بني جابر في مديرية الخوخة، الذي يشرف عليه "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".





وننتقل إلى صحيفة "الحياة" نفى مصدر في القنصلية السعودية في إسطنبول، تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" عن مسؤولين أتراك، فحواها أن المواطن السعودي جمال خاشقجي قتل في القنصلية. واصفا أياها بأنها "عارية من الصحة".



وشكك المصدر بأن تكون هذه التصريحات "صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع"، مشيرًا إلى‏‏ أن وفدًا أمنيًا مكونًا من محققين سعوديين وصل أول من أمس إلى اسطنبول بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي، للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء خاشقجي.



ومن السودان، خفضت السلطات السودانية قيمة العملة الوطنية 60% إلى 47.5 جنيه للدولار، لمواجهة أزمة تراجع قيمة الجنيه نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.



وجاء قرار خفض قيمة العملة السودانية أمس بعد أسابيع على تشكيل الرئيس عمر البشير حكومة جديدة، معتبرًا أن الحكومة السابقة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية.



وأعلن محافظ المصرف المركزي السوداني محمد خير الزبير أخيرًا أن السودان سيبدأ بتحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة شُكّلت حديثًا من المصرفيين ومكاتب الصرافة، في إطار حزمة إجراءات لمواجهة الأزمة.



ومن إدلب، سُجلت أمس، بوادر نجاح للجهود التركية في دفع جبهة النصرة لتنفيذ الاتفاق الروسي - التركي حول مدينة إدلب، في وقت كشفت ترتيبات للقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.



وقال نتانياهو في بداية الجلسة الأسبوعية لحكومته، إنه تحدث هاتفيًا مع الرئيس الروسي، واتفقنا على لقاء قريب من أجل مواصلة التنسيق الأمني بين الجيشين.



وفي الاخبار العالمية، أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيرها مايك بومبيو والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ناقشا في بيونج يانج أمس، خيارات تحديد مكان قمة ثانية تجمع الأخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموعدها.





جاء ذلك بعدما لفت مسؤول أمريكي إلى أن زيارة بومبيو كانت "أفضل من المرة الأخيرة"، مشددًا على وجوب بذل مزيد من الجهود. وأشار إلى إحراز تقدّم، وزاد: "ستكون فترة طويلة".



ومن صحيفة العاصمة "الرياض" أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من المستوطنين وإصابة ثالث في هجوم مسلح وقع الأحد، قرب منطقة صناعية تحاذي مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس: إن المهاجم الذي لايزال فارًا هو فلسطيني في الـ23 من العمر يعمل في منطقة بركان الصناعية، حيث وقع الهجوم والتي كان الضحايا يعملون فيها أيضًا.



وأيضا أبرزت الصحف السعودية عدد من الأخبار الأخرى:

*الإمارات تدعو رئيس الوزراء العراقي الجديد لزيارتها

*أزمة بين الانتربول والصين بسبب رئيسه

*نهاية ميليشيات الحوثي تقترب

