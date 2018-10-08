رئيس اتحاد المقاولين يبحث مع وفد موريشي تصدير المقاولات المصرية لأفريقيا

وصل وفد من جمهورية موريشيوس برئاسة وزير البنية التحتية والنقل البرى نانلكومر بودا، إلى القاهرة، تلبية لدعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وذلك فى إطار سعى الدولة لتصدير المقاولات إلى الخارج وخاصة السوق الإفريقية والعربية.





ومن المقرر أن يتم بحث سبل استفادة موريشيوس من شركات المقاولات المصرية العاملة فى مجال الإنفاق، خاصة وأن الشركات المصرية أصبح لها خبرة طويلة فى مجال حفر الأنفاق، وقام الوفد الموريشى بزيارة إلى الأنفاق التى يتم حفرها أسفل قناة السويس والتى تتم بإيدى وخبرة مصرية وأبدى إعجابه بها.



