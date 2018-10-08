ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رئيس اتحاد المقاولين يبحث مع وفد موريشي تصدير المقاولات المصرية لأفريقيا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:47 ص
حسن عبدالعزيز
حسن عبدالعزيز
آمنة عبدالعظيم
وصل وفد من جمهورية موريشيوس برئاسة وزير البنية التحتية والنقل البرى نانلكومر بودا، إلى القاهرة، تلبية لدعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وذلك فى إطار سعى الدولة لتصدير المقاولات إلى الخارج وخاصة السوق الإفريقية والعربية.

ومن المقرر أن يتم بحث سبل استفادة موريشيوس من شركات المقاولات المصرية العاملة فى مجال الإنفاق، خاصة وأن الشركات المصرية أصبح لها خبرة طويلة فى مجال حفر الأنفاق، وقام الوفد الموريشى بزيارة إلى الأنفاق التى يتم حفرها أسفل قناة السويس والتى تتم بإيدى وخبرة مصرية وأبدى إعجابه بها.

ويرافق الوزير الموريشى المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أثناء زياراته للمشروعات العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة.

ترشيحاتنا

أزمة في بلغاريا بعد العثور على جثة صحفية مخنوقة بعد اغتصابها.. صور

آخر مباراة بين أندرتيكر وتريبل إتش والنتيجة مفاجأة.. فيديو وصور

أسعار الذهب اليوم الاثنين

رضا شحاتة يوضح شروط التعاقد مع اللاعبين الجدد في الأهلي.. فيديو

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

كاتب تركي يكذب ادعاءات وسائل الإعلام حول اختفاء جمال خاشقجي

بدء طرح وحدات باروك بالعاصمة الجديدة للبيع خلال أسابيع

الأسد يعلق على الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب

رجل يغرس سكينا بطول 8 بوصات في رأسه لعدم قدرته على التنفس من الأنف .. فيديو صادم

قطاع الأعمال: 750 مليون جنيه لتطوير القابضة للأدوية

هذا العمل يولد الألفة بين الزوجين وبه يبارك الله في المال والولد..فيديو

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو
أحمد سامي: المؤجلات تمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟