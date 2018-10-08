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حوادث

يخنق زوجته بالحزام بسبب إهانته في كفر الدوار

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:57 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
جمالات الدمنهورى
أنهى زوجٌ حياة زوجته بعد أن خنقها بحزام جلد نتيجة تطاولها عليه بألفاظ أثارت حفيظته بسبب خلافات زوجية دائمة بعزبة التراس في كفر الدوار، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى قسم شرطة كفر الدوار بلاغًا من على .م.ع باكتشافه وفاة زوجته ياسمين .خ.ا.18 سنة ربة منزل داخل مسكنهما بعزبة التراس.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة المذكورة مسجاة على ظهرها بسرير غرفة نومها بشقة في الطابق الرابع ترتدى كامل ملابسها وحليها (قرط ذهبى) ووجود إصابة بها [سحجة بمقدمة العنق] وسلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها وما قرره زوجها المذكور بخروجه من المنزل لشراء أدوية من إحدى الصيدليات وعثوره عقب عودته على زوجته ولم يتهم أحدًا بذلك.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة رجال فرع البحث الجنائي بكفر الدوار لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها، حتى أسفرت الجهود عن قيام زوج المتوفاة بارتكاب الواقعة. 

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهتـــه اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات زوجية دائمة بينهما وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة بينهما قامت أثرها المجني عليها بإهانته؛ ما أثار حفيظته فقام بخنقها مستخدمًا (حزام جلد) خاص به حتى فارقت الحياة ونزوله عقب ذلك من المنزل لفترة وادعائه اكتشاف مقتلها عقب عودته.

وتم ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإرشاد المتهم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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