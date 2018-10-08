ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

البيان: الإمارات ستواصل دعم الشعب اليمني حتى يتخلص من الإرهاب الحوثي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت صحيفة (البيان) الإماراتية أن ما تسعى إليه ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن من تشويه دور الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها إلى الشعب اليمني لن يمنع الدولة مطلقا من الاستمرار في دورها بالوقوف بجانب الشعب اليمني حتى يتخلص من هذا الحصار الحوثي الإرهابي.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الاثنين/ تحت عنوان (عطاء بلا حدود) - أنه من العبث ما تردده طهران والدوحة وميليشيا الحوثي عن معاناة الشعب اليمني ومأساته في الوقت الذي تأتي فيه الشهادات الدولية التي تشيد بالدعم والمساعدات التي تقدمها الإمارات لليمن.

وأشارت إلى أن الشهادات الدولية تؤكد أنها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني الشقيق لعام 2018، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن خدمة التتبع المالي (FTS) لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت "أن هذه التأكيدات تثبت أن عطاء الإمارات بلا حدود وأنها حريصة على إنهاء مأساة اليمن ووضع حد لمعاناته في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيا الحوثي انتهاكاتها لحقوق شعبه وإذلاله ونهب ثرواته وتدمير الاقتصاد اليمني وتحطيم عملته".

ترشيحاتنا

التموين: احتياطي السكر يكفي حتى أبريل المقبل

رنا سماحة تكشف عن تفاصيل الجزء الثاني لمسلسل أفراح أبليس

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الاثنين

بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول

أحمد سامي: هذا الثنائي لابد من انضمامه لمنتخب مصر

سر تكتم دياب على حفل زفافه وتجاهل دعوة النجوم

عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو

بالوثائق.. مجلة ألمانية تثبت تورط كريستيانو في حادثة الاغتصاب

التحقيقات مع المتهم بتمزيق عجوز أكتوبر: هتف بعد الصلاة أنا المهدي المنتظر

في عيد ميلادها.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ روبي وعمرها

أسعار الذهب اليوم الاثنين

بعد زواجها من دياب.. معلومات لا تعرفها عن هاجر الإبياري وهذا فارق العمر بينهما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

فيديو

كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟