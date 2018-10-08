البيان: الإمارات ستواصل دعم الشعب اليمني حتى يتخلص من الإرهاب الحوثي

ذكرت صحيفة (البيان) الإماراتية أن ما تسعى إليه ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن من تشويه دور الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها إلى الشعب اليمني لن يمنع الدولة مطلقا من الاستمرار في دورها بالوقوف بجانب الشعب اليمني حتى يتخلص من هذا الحصار الحوثي الإرهابي.



وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الاثنين/ تحت عنوان (عطاء بلا حدود) - أنه من العبث ما تردده طهران والدوحة وميليشيا الحوثي عن معاناة الشعب اليمني ومأساته في الوقت الذي تأتي فيه الشهادات الدولية التي تشيد بالدعم والمساعدات التي تقدمها الإمارات لليمن.



وأشارت إلى أن الشهادات الدولية تؤكد أنها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني الشقيق لعام 2018، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن خدمة التتبع المالي (FTS) لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.



وأضافت "أن هذه التأكيدات تثبت أن عطاء الإمارات بلا حدود وأنها حريصة على إنهاء مأساة اليمن ووضع حد لمعاناته في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيا الحوثي انتهاكاتها لحقوق شعبه وإذلاله ونهب ثرواته وتدمير الاقتصاد اليمني وتحطيم عملته".

