اليمن : سجون حوثية سرية لاستيعاب مختطفين جدد

استحدثت ميليشيات الحوثي سجونا سرية جديدة لاستيعاب العشرات من ضحايا عمليات الخطف الأخيرة ، وذلك بعد عمليات دهم واقتحام للمنازل خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة اليمنية صنعاء .



وقالت مصادر يمنية محلية - لقناة "سكاي نيوز " اليوم /الاثنين/ - " إن الميليشيات أنشأت سجنا داخل معسكر 48 في صنعاء، الذي يحتله المتمردون منذ انقلابهم على الشرعية ".



وأكدت المصادر أن السجن يكتظ بعشرات المختطفين الذين يتعرضون لمعاملة قاسية، في محاولة لإرغامهم على الإدلاء باعترافات بتهم ألصقتها بهم الميليشيات.

يذكر أنه بحسب أرقام لمنظمات حقوقية، هناك أكثر من 5 آلاف يمني يتعرضون لانتهاكات وتعذيب وحشي في سجون الميليشيات الحوثية .. وعلى وقع هذه الانتهاكات الخطيرة، توفي أكثر من 120 شخصا داخل سجون الحوثي، بحسب إحصاء حديث أجرته منظمات معنية بحقوق الإنسان.









