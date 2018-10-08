ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اليمن : سجون حوثية سرية لاستيعاب مختطفين جدد

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
استحدثت ميليشيات الحوثي سجونا سرية جديدة لاستيعاب العشرات من ضحايا عمليات الخطف الأخيرة ، وذلك بعد عمليات دهم واقتحام للمنازل خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة اليمنية صنعاء .

وقالت مصادر يمنية محلية - لقناة "سكاي نيوز " اليوم /الاثنين/ - " إن الميليشيات أنشأت سجنا داخل معسكر 48 في صنعاء، الذي يحتله المتمردون منذ انقلابهم على الشرعية ".

وأكدت المصادر أن السجن يكتظ بعشرات المختطفين الذين يتعرضون لمعاملة قاسية، في محاولة لإرغامهم على الإدلاء باعترافات بتهم ألصقتها بهم الميليشيات.
يذكر أنه بحسب أرقام لمنظمات حقوقية، هناك أكثر من 5 آلاف يمني يتعرضون لانتهاكات وتعذيب وحشي في سجون الميليشيات الحوثية .. وعلى وقع هذه الانتهاكات الخطيرة، توفي أكثر من 120 شخصا داخل سجون الحوثي، بحسب إحصاء حديث أجرته منظمات معنية بحقوق الإنسان.




ترشيحاتنا

بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الأسد يعلق على الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب

طريقة عمل تارت التفاح بأسهل الخطوات

حديقة الحيوان تستقبل مولود مها أبو حراب بعد توقفه عن الإكثار 10 سنوات

8 ملايين مشاهدة لـ يا ساحر خلال 5 أيام

جيهان خليل تبدأ تصوير دورها في فيلم رأس السنة

الصحة: مليون متردد على مبادرة علاج فيروس سي خلال 5 أيام..فيديو

وزير التعليم ينفي تدريس كتاب عن الإتيكيت لتلاميذ النظام الجديد

تناولى ملعقة يوميا من بذور الشيا واحمى نفسك من هذه الأمراض

منتخب مصر يبدأ معسكره المغلق استعدادا لمواجهتي سوازيلاند.. اليوم

اليوم.. بدء فعاليات صندوق النقد الدولى بإندونسيا بمشاركة وزير المالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

فيديو

كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟