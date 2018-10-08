ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الاثنين.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 20.54 جنيه للشراء، 20.65 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.18 جنيه للشراء، 23.31 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 18.00 جنيه للشراء، 18.10 جنيه للبيع، والين الياباني 15.64 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 684 جنيهًا للجرام، وعيار "21" نحو 599 جنيهات للجرام، وسجل عيار "18" نحو 513 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4792 جنيهًا.

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الاثنين

أمين الفتوى يوضح هل صلاة الفجر سنة أم فريضة؟.. فيديو

نجل العاهل السعودي يكشف عن موقف جمع والده بمعلمه

مشروب طبيعي لتخسيس البطن بسرعة لا تتوقعيها

جيهان خليل تبدأ تصوير دورها في فيلم رأس السنة

تصادم سفينتين في البحر المتوسط يؤدي إلى تسرب للوقود

البحوث الإسلامية يوضح عقوبة من يغلق بابه في وجه جاره يوم القيامة

تعرف على موقف المحذوفين من البطاقات التموينية بعد استكمال البيانات.. فيديو

هذا العمل يولد الألفة بين الزوجين وبه يبارك الله في المال والولد..فيديو

رجيم سريع لتخسيس الكرش في أسرع وقت

حديقة الحيوان تستقبل مولود مها أبو حراب بعد توقفه عن الإكثار 10 سنوات

اليوم.. نظر استئناف محاكمة المتهمين بقتل طالب الهندسة بالنزهة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

فيديو

كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟