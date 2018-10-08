أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الاثنين.



وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 20.54 جنيه للشراء، 20.65 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.18 جنيه للشراء، 23.31 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 18.00 جنيه للشراء، 18.10 جنيه للبيع، والين الياباني 15.64 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.



وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 684 جنيهًا للجرام، وعيار "21" نحو 599 جنيهات للجرام، وسجل عيار "18" نحو 513 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4792 جنيهًا.

