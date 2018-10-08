ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ورش فنية احتفالا بنصر أكتوبر في ثقافة القاهرة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:31 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام بيت ثقافة دار الحرس الجمهوري احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر تضمنت ورشة "عمل دبابات" بالأوراق الملونة ورسم على الوجوه ومسابقة معلومات عامة وتوزيع جوائز وفقرة تنورة والأراجوز.

واستكمل قصر ثقافة حلوان، ورشة عمل نموذج "دواسة من الصوف" وأخرى لعمل "أباجورة من إعادة تدوير خامات البيئة" واستكمال ورشة "بانوراما حرب أكتوبر من الأركيت" مع رواد القصر.

وأقامت مكتبة sos الثقافية، يوما مفتوحا يتضمن عمل ورشة "مسرح" لأطفال القرية وقام بعمل الورشة عبدالناصر أحمد، والتي تضمنت ورشة "كورال الأطفال" بقيادة الفنان علي زكي مع ورشة "تعليم مبادئ الرسم"، كما تم اختيار الموهوبين من أطفال القرية وعمل عرض رسومات عن ٦ أكتوبر.

كما أقيمت بقصر ثقافة عين حلوان ورشة فنية للتدريب على "الأغاني الوطنية" بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد، ونظمت مكتبة الأسرة بألماظة معرض كتب للمكتبة العامة في ذكرى وفاة الكاتبين عبد الله النديم وأنيس منصور.

ترشيحاتنا

بدء طرح وحدات باروك بالعاصمة الجديدة للبيع خلال أسابيع

اليوم .. محاكمة الفنانة مريهان حسين في قضية كمين الهرم

تابو مبيكي: نيجيريا ودول أفريقية تخسر 80 مليار دولار سنويا

بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول

أحمد سامي: هذا الثنائي لابد من انضمامه لمنتخب مصر

وزير الري يكشف آخر تطورات سد النهضة

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الاثنين

علقة ساخنة لـ لص أثناء قيامه بسرقة ماشية بإيتاى البارود

تصادم سفينتين في البحر المتوسط يؤدي إلى تسرب للوقود

وزير التعليم: مقدرش أرفد أي موظف مقصر عندي .. لهذا السبب

عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو

8 أسباب صادمة للصداع المستمر عليك بعلاجها أولا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

فيديو

كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟