ورش فنية احتفالا بنصر أكتوبر في ثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام بيت ثقافة دار الحرس الجمهوري احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر تضمنت ورشة "عمل دبابات" بالأوراق الملونة ورسم على الوجوه ومسابقة معلومات عامة وتوزيع جوائز وفقرة تنورة والأراجوز.



واستكمل قصر ثقافة حلوان، ورشة عمل نموذج "دواسة من الصوف" وأخرى لعمل "أباجورة من إعادة تدوير خامات البيئة" واستكمال ورشة "بانوراما حرب أكتوبر من الأركيت" مع رواد القصر.



وأقامت مكتبة sos الثقافية، يوما مفتوحا يتضمن عمل ورشة "مسرح" لأطفال القرية وقام بعمل الورشة عبدالناصر أحمد، والتي تضمنت ورشة "كورال الأطفال" بقيادة الفنان علي زكي مع ورشة "تعليم مبادئ الرسم"، كما تم اختيار الموهوبين من أطفال القرية وعمل عرض رسومات عن ٦ أكتوبر.



كما أقيمت بقصر ثقافة عين حلوان ورشة فنية للتدريب على "الأغاني الوطنية" بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد، ونظمت مكتبة الأسرة بألماظة معرض كتب للمكتبة العامة في ذكرى وفاة الكاتبين عبد الله النديم وأنيس منصور.