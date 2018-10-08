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محافظات

طرح أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بالغردقة.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:32 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
طرح مشروع الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين سمك البلطى بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة الغردقة، للتخفيف عن كاهلهم وذلك أمام مديرية التموين بميدان الدهار، حيث تم بيع سعر الكيلو الكبير 18 جنيهًا للكليو، والحجم الوسط 12 جنيه والحجم الصغير 8 جنيهات.

كان اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أشار أن المحافظة تهدف إلى خدمة المواطنين بكافة مدنها، موضحا أن الهدف من توفير المواد الغذائية والأسماك بأسعار مخفضة، هو خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم ومحاربة الغلاء وارتفاع الاسعار وجشع بعض التجار.
طرح أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بالغردقة.. صور
طرح أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بالغردقة.. صور

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