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اقتصاد

ارتفاع سعر الاسمنت فى مصر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:07 م
صدى البلد
أرتفاع  سعر الأسمنت في مصر، لتتراوح ما بين 860 جنيها للطن للأسمنت من شركة صناعات مواد البناء، إلى 910 جنيهات للطن من شركة أسمنت أسيوط، وسجل كلا من أسيك المنيا ولافارج ووادى النيل سعر 870 جنيها للطن.

بينما تراوح سعر طن الحديد من 11950 جنيها للطن من إنتاج شركة المعادى، وصولا إلى 12330 جنيها للطن حديد عز وهو الأعلى سعرا، بينما سجل الطن من حديد المصريين والمراكبى والكومى سعر 12200 جنيه للطن، سجل الطن من إنتاج مصر ستيل سعر 12220 جنيها للطن، وسجل سعر الطن من حديد بشاى والجيوشي والعشرى سعر 12250 جنيها للطن.

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