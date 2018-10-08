جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة تزور الوفد الخميس

صرح الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بالحزب انه سيتم عقد لقاء صحفى ونقاش مفتوح لأعضاء جمعية المراسلين الاجانب بالقاهرة مراسلي وكالات الانباء والصحافة الأجنبية والعربية مع قيادات حزب الوفد بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس الحزب الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس القادم 11 اكتوبر فى مقر حزب الوفد الرئيسى بالدقى.



واضاف الهضيبى فى بيان صحفى له ان وفد جمعية المراسلين الاجانب الذى سيزور الحزب سيكون برئاسة فولكهارد فيندفور رئيس مجلس إدارة جمعية المراسلين الاجانب بالقاهرة.



واشار الى انه تم الاتفاق على ان يستعرض اللقاء مواقف وسياسات حزب الوفد من الحياة الحزبية بمصر وموقف الحزب الداعم للدولة المصرية فى حربها ضد الارهاب ومساندته للخطط التنموية والمشروعات القومية الكبرى وايضا استعدادات الحزب للاحتفال بمئوية حزب الوفد وملامح الاحتفال بها.



واوضح انه سيعقب اللقاء حوار مفتوح حول العديد من القضايا والاجابة عن تساؤلات واستفسارات ممثلي الاعلام من الاجانب والمصريين عن الاوضاع فى مصر.