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أخبار البلد

عرض مسرحية عبور وانتصار بالصحفيين الخميس المقبل

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن حسين الزناتى، السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، أنه بالتعاون مع وزارة الثقافة والبيت الفنى للمسرح سيتم الخميس المقبل ولمدة ١٠ أيام عرض مسرحية "عبور وإنتصار" على مسرح نقابة الصحفيين، وذلك فى إطار احتفالاتها بنصر أكتوبر المجيد و إسهاما منها فى تكريم ابطال حرب أكتوبر فى ذكراها ال ٤٥.

وأشار "الزناتى"، إلى أن العرض تأليف وإخراج الفنان الكبير محمد الخولى وبطولة عدد كبير من الفنانين المعروفين منهم الفنان محمد عبد الجواد وَعَبَد السلام الدهشان ومنير مكرم ومحمد عابدين وأشعار إبراهيم الرفاعى وألحان وتوزيع وليد خلف، ديكور وملابس محي فهمى، استعراضات أشرف فؤاد.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا ملحوظًا على مسرح نقابة الصحفيين بدوره التنويري الذي سيستعيده من جديد.

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