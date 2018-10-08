مرصد الإفتاء: الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، ببسالة وتضحيات رجال القوات المسلحة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية لنشر العنف والدمار في كل مكان.



ونعى مرصد الإفتاء في بيانه الذي أصدره، اليوم الاثنين، استشهاد 3 ضباط أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، ضمن القوات المشاركة في المداهمات خلال العمليات العسكرية الشاملة "سيناء 2018" وفقا للبيان رقم 28 الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الاثنين.



وأكد مرصد الإفتاء، أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018" لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.



وأوضح المرصد أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر.



يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت اليوم الاثنين نتائج العملية الشاملة سيناء 2018 وذلك في البيان الثامن والعشرين، وأكدت فيه أنه استكمالا للمعارك البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018، لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية، واستلهاما لروح نصر أكتوبر المجيد.



وتمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير 7 أوكار للعناصر الإرهابية وعربتي دفع رباعي كانت معدة لاستهداف عدد من نقاط التمركز الأمني بشمال سيناء، وعلى الاتجاه الغربي تم استهداف 28 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية ، كما نجحت القوات في القضاء على 26 تكفيريا شديدي الخطورة بحوزتهم بنادق آلية وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة وجهازين اتصال لاسلكي وعدد من دوائر النسف وملابس عسكرية، كما تم ضبط طائرة بدون طيار تستخدم في مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء.



وفي ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية، تم تنفيذ عمليات نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش أسفرت عن القضاء على 26 تكفيريا شديدي الخطورة والتحفظ على (10) بنادق آلية و(4) بنادق خرطوش وعبوتين ناسفتين.



