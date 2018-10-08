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حوادث

ضبط 14 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في حملة بالقليوبية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:33 م
ضبط تجار مخدرات -
ضبط تجار مخدرات - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة الأمن القليويبة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج على القانون لضبط الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من القائمين على ارتكاب تلك الجرائم بمنطقة شبرا الخيمة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 قطع سلاح ناري و14 قضية اتجار في المواد المخدرة و 3 قطع سلاح أبيض و5 متهمين هاربين مطلوبين في قضايا متنوعة و 3 قضايا تزوير المحررات الرسمية، 16 قضية أموال عامة و 5 هاربين محكوم عليهم في قضايا جنائية.

وتم ضبط 3 قضايا بلطجة وفرض إتاوات و 3 قضايا أحداث  10 قضايا مصنفات و 285 مخالفة مرورية متنوعة و 311 مخالفة مرافق متنوعة و 23 قضية تموينية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة .

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