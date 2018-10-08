البنك الزراعي: أجرينا تسويات لأكثر من 26 ألف فلاح بإجمالي قرابة مليار ونصف

أكد السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك تمكن من إجراء تسويات لمديونيات أكثر من 26 ألف فلاح متعثر في سداد ديونهم بإجمالي 1.7 مليار جنيه.





وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» تقديم الإعلامية سارة حازم وعمرو خليل المذاع على فضائية «dmc»، أن البنوك تعمل على تحسين العلاقة بينها وبين عملائها، ولذلك تمكن البنك خلال الثلاثة أشهر الماضية في تسوية مديونيات بإجمالي 175 مليون جنيه.



