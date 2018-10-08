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خبير أمني: القبض على عشماوي تم بتنسيق بين الأجهزة المصرية والليبية.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:32 م
الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي
هاني حسين
قال اللواء أسعد حمدي، الخبير الأمني، إن القبض على الإرهابي هشام عشماوي تم بالتعاون والتنسيق بين المخابرات المصرية والجيش الليبي.

وأضاف "حمدي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أجهزة الأمن المصرية لا تقفل ملف أي عملية إرهابية إلا عقب القضاء والقبض على مرتكبي العملية والوقوف على أسباب العملية والممولين.

وتابع :"القبض على أي إرهابي حيا يعتبر أفضل من قتله من أجل الحصول على معلومات حول طرق التمويل ومصادرها والجهات الداعمة له".

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