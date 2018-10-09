ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:50 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

وينظم قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ويهدف إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية.

يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصــــــــرف غير المبرر وبما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الانفاق العام ومكافحة الفسـاد، ما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحتيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية

ترشيحاتنا

علي جمعة يوصي بترديد حسبي الله ونعم الوكيل 450 مرة لهذا السبب

مصر كلها واقفة.. حكاية العاصمة مع التكدس المروري صباح كل ثلاثاء

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع..فيديو

البصقة السامة تهوي بعامل دليفيري في السجن 18 عاما.. فيديو

اغتنم.. 3 خطوات تخلصك من ذنوبك وتمنحك مغفرة فورية من الله

تمارين رياضية صباحية لشد وتنحيف البطن.. فيديو

مصطفى شعبان يستقر على بيت راضي في رمضان 2019

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لسوازيلاند

شركات بترول عالمية تبدي رغبتها التقدم لأكبر مزايدة للتنقيب عن الغاز بمصر

المحافظات تواجه التعديات على أراضي الدولة.. محافظ سوهاج يقود حملة لاسترداد الأملاك.. إزالة 75 حالة تعد بالإسماعيلية.. واسترجاع 10 آلاف متر في البحيرة

رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات..فيديو وصور

النقد الدولي يتوقع تسجيل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.3% خلال 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات..فيديو وصور

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي للتخسيس 3 كيلو في أسبوع واحد

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

فيديو

تعرف على أسباب الزيادات الجديدة في تراخيص السيارات ..فيديو
أحمد طه يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية.. فيديو
ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو
برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو
متحدث الجيش الليبي: العشماوي الصندوق الأسود لكشف الكثير من القضايا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟