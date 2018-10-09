مدير متحف فيكتوريا وألبرت للفنون يدافع عن ارتفاع أسعار تذاكر المعارض

دافع تريسترام هانت مدير متحف (فيكتوريا وألبرت للفنون) بالعاصمة البريطانية لندن عن ارتفاع تكلفة تذاكر المتحف، مشيرا إلى تقديم المتحف لأسعار تذاكر دخول أكثر مرونة، وأرخص للحجوزات المسبقة.



وقال هانت - في كلمته التى ألقاها بمهرجان (شلتنهام الأدبى)، والذى أقيم مؤخرا في لندن - "إن الكثير من عشاق الفن اشتكوا من ارتفاع سعر تذاكر المتاحف والمعارض الوطنية في المملكة المتحدة، حيث بلغ سعر تذكرة معرض (بينك فلويد)، الذى أقيم في متحف فيكتوريا وألبرت للفنون العام الماضى نحو 24 جنيها إسترلينيا، في حين بلغت قيمة تذكرة الدخول المتحف الوطني للفنون لحضور معرض عن إبداعات الرسام الفرنسي مونيه في أبريل الماضى 22 جنيها إسترلينيا".



وأضاف "لا أعتقد أن الأسعار مرتفعة.. فقد ارتفعت تذاكر دخول السينما والمسارح والقطارات، فلماذا لا ترتفع أسعار تذاكر دخول متاحف الفنون؟".. لافتا إلى أن جميع المتاحف وصالات العرض الوطنية والإقليمية تعمل في مناخ مالي صعب مع انخفاض الإنفاق الحكومي على المتحف بنسبة 30% منذ عام 2010.



ودعا هانت، رؤساء البلديات والسلطات المحلية إلى السماح لهم بفرض ضريبة على الفنادق، موضحا أن 4 من أصل 5 زوار يأتون إلى لندن لمشاهدة الثقافة.. متابعا "فعندما أذهب وأقيم في نيويورك أو باريس أو روما أدفع ضريبة الفنادق التي تدعم البنية التحتية الثقافية لتلك المدن.. وهو ما يجب أن يحدث في المملكة المتحدة".