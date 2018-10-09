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اقتصاد

بالأسماء..أكثر من 100 رجل أعمال ليبي بالقاهرة لتنمية التجارة بين البلدين

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:12 ص
صدى البلد
محمد صبيح و ولاء عبد الكريم
نظمت غرفة التجارة المصرية الليبية بالقاهرة ملتقى اقتصادي رفيع المستوى بين البلدين بحضور رئيس غرفة التجارة المصرية الليبية رجل الأعمال محمد أبو العينين وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد الرعيض رئيس اتحاد الغرف الليبية ومحمود عجاج رئيس إدارة الإسكان والمرافق الليبية.

ويأتي الملتقى في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بدعوة وحضور أكثر من 100 رجل أعمال ليبي في القاهرة.

وينشر صدى البلد أسماء رجال رجال الأعمال الليبيين المشاركين فى الملتقى :

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بالأسماء..أكثر من 100 رجل أعمال ليبي بالقاهرة لتنمية التجارة بين البلدين

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