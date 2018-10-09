تلاميذ المدرسة اليابانية بحدائق أكتوبر يمارسون أنشطة التوكاتسو ..صور

طبق تلاميذ المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، أنشطة التوكاتسو اليابانية، تطبيقًا عمليًا مع التلاميذ، وذلك مع بدء انطلاق أول عام دراسي لهذه النوعية الجديدة من المدارس التي تم افتتاحها وتشغيلها هذا العام برعاية ومتابعة رئيس الجمهورية.





وتعد المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، أكبر مدرسة يابانية في مصر حتى الآن، حيث إنها مبنية على مساحة 15493.26م2، وتضم 42 فصلًا لجميع المراحل، وتكلف إنشاؤها 34 مليون جنيه.





جدير بالذكر أن هناك عدة أنواع من أنشطة التوكاتسو التي سيتم تطبيقها بالمدارس المصرية اليابانية، من أبرزها أنشطة الفصل: وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.





كما يوجد أنشطة مجلس التلاميذ: وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافي القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.





وهناك أيضًا أنشطة المناسبات المدرسية: وهي أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين بالإضافة شعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهي أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.





ويطلق مصطلح التوكاتسو (TOKKATSU)، على الأنشطة التي يتم تطبيقها بالمدارس المصرية اليابانية، وهو مشتق من كلمة (Tokubetu katudo) توكوبيتسو كاتسودو (ويطلق عليه اختصارًا توكاتسو)، وتهدف هذه الأنشطة إلى خلق مناخ مرغوب فيه بين الطلاب من أجل المشاركة وخلق حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة، والعمل على تطوير موقف إيجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا في الفصل والمدرسة، وكذلك خلق موقف إيجابي تجاه الحياة بصفة عامة.





ويذكر أن هناك 34 مدرسة مصرية يابانية بدأت الدراسة لأول مرة هذا العام، وأسفرت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالمدارس اليابانية، عن قبول أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في الـ34 مدرسة، وبلغ عدد المعلمين المقبولين في الـ34 مدرسة 679 معلمًا ومعلمة، إضافة إلى المديرين والوكلاء والإداريين والمعاونين.