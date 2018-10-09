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تعليم

وزير التعليم: آخر كلام.. سنوفر كتاب connect plus في الترم الثاني

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:38 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف توفر كتاب Connect Plus، في بداية الفصل الدراسي الثاني، استجابة لرغبة أولياء الأمور الذين يشكون من ضعف مستوى الباقة EN + Connect، مشيرًا إلى أن هذا هو القرار النهائي في هذا الشأن.

وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب معًا نستطيع عبر تطبيق واتس آب، والذي يضم أدمن جروبات أولياء الأمور، أن الكتاب حاليًا في مرحلة المراجعة، ومن الأفضل إنهاء الفصل الدراسي الحالي بلا تغيير، لأن توزيع الكتب المدرسية حاليًا يعاني من بعض العقبات، وأنا أريد أن يصل الكتاب للكل في وقت واحد من باب العدالة، كما أننا نؤلف ونراجع 3 كتب لـ KG1،2 + G1.

وأضاف الوزير أن الوزارة قررت تأليف هذا الكتاب بعد بداية السنة الدراسية الحالية، وبالتالي فالأمر احتاج إلى وقت للمراجعة والطباعة والتوزيع بخلاف الموازنات.

وأوضح الوزير أن المدارس التجريبية تدرس الباقة متعددة التخصصات باللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتيح لهم كتاب لغة إنجليزية بمستوى أعلى من كتاب "Connect" باسم "Connect Plus".

وأشار الوزير إلى أن هذا الكتاب يعادل أو يفوق جرعة اللغة الإنجليزية التي كانت متوفرة في نظام القديم المسماة بالمستوى الرفيع، مشيرًا إلى أنه تم تأليف هذا الكتاب الجديد بنفس فلسفة المناهج الجديدة وحول نفس المحاور.

وردًا على تعمد بعض المدارس مخالفة قرارات الوزارة والاستمرار في تدريس المستوى الرفيع رغم قرار إلغاؤه، فقد أكد الوزير أن الوزارة سوف تعاقب هؤلاء المخالفين، لافتًا إلى أن التغيير شاق والمصالح هائلة.

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