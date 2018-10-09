مسئول روسي يتوعد لندن برد قاس إذا شنت هجمات سيبرانية ضد بلاده

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ، أوليج سيرومولوتوف، أن ( موسكو ) سترد على أي هجوم "سيبراني " محتمل من جانب بريطانيا بشكل قاس للغاية.



وقال سيرومولوتوف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء " إن بريطانيا طوال وجودها ومنذ عصر الحاكم الروسي إيفان جروزني كانت عدوًا لروسيا، وتتصرف على نحو ضار".



وأضاف أنه في حالة قيام بريطانيا بأي هجوم "سيبراني" يستهدف المنشآت الروسية وبنيتها التحتية، فإن( موسكو ) سترد بقوة .



يُذكر أن صحيفة "صاندى تايمز" البريطانية كانت قد كشفت النقاب يوم الأحد الماضي عن أن وزارة الدفاع البريطانية تدرس احتمال تنفيذ هجمات إلكترونية ضخمة لشل (موسكو)، وذلك إذا شنت روسيا هجومًا عسكريًا ضد الغرب.



ولفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا تريد في الوقت الراهن تطوير قدراتها "السيبرانية " الهجومية لقطع إمدادات الكهرباء في "الكرملين " في حالة ما أسمته ب" العدوان الروسي"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذا التحرك سيعطى بريطانيا فرصًا أكبر إذا قررت روسيا الاستيلاء على جزر "إستونيا " الصغيرة ، أو غزو ليبيا من أجل فرض السيطرة على احتياطيات النفط ، وإثارة أزمة هجرة جديدة في أوروبا.



وتوقعت قيام بريطانيا بالرد بهجوم "سيبراني" إذا هاجمت القوات الروسية "غير النظامية " القوات البريطانية ، أوشكلت خطرا على حاملات الطائرات البريطانية الجديدة- طبقا للصحيفة .