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برلمان

البرلمان يستقبل رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ التشيكي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:48 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
ماجدة بدوي
استقبلت هيئة مكتب كل من لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، والعلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، منذ قليل، رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لجمهورية التشيك.

ويأتي اللقاء، المنعقد اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما البرلمانية منها بين مصر وجمهورية التشيك.

وتتشكل هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، من اللواء كمال عامر، رئيسا، والنائب اللواء أحمد العوضى عن حزب حماة الوطن الوكيل الأول، والنائب يونس الجاحر (مستقل) الوكيل الثانى، والنائب أحمد إسماعيل (مستقل) أمينا للسر.

وتضم هيئة مكتب العلاقات الخارجية، النائب كريم درويش رئيسا، النائب صلاح عقيل وكيل أول، والوكيل الثانى النائب حسام العمدة، والنائب طارق الخولى أمين سر اللجنة.

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