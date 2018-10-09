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رياضة

مؤمن زكريا ينتظم في مران الأهلي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:48 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
انتظم مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة في الكتف.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة تأهيل في «الجيم» على هامش مران الفريق أمس، الاثنين.

يذكر أن مؤمن زكريا تعرض للإصابة بخلع في الكتف أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري، أمس الأول، قبل أن ينتظم اليوم في تدريبات الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها الخامسة مساء غدٍ، الأربعاء، على استاد السلام في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

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