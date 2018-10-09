أبو ريدة ينعى عبد الوهاب قوطة

نعى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري الحاج عبد الوهاب قوطة رئيس النادي المصري الأسبق الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة وناجحة أسهم خلالها في الرياضة المصرية وكرة القدم البورسعيدية على وجه الخصوص.



وأبدى رئيس اتحاد كرة القدم حزنه العميق على فراق واحد من أعلام بورسعيد الذي ظل عاشقا لترابها حتى آخر يوم في حياته.



كما توجه أبو ريدة بخالص العزاء إلى أبناء الراحل الكبير وأسرته وشعب بورسعيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



كما نعى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير التنفيذي ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان الراحل الكبير.