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توك شو

الوزراء: نقل دواوين الوزارات للعاصمة الإدارية خلال فترة وجيزة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:41 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
توك شو
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الإصلاح الإداري اليوم ناقش موضوعين وهما "إجراءات تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة ومقترح تقليص أيام العمل الأسبوعي".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال فترة وجيزة نقل دواوين الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولابد أن يشمل النقل تطوير في العقول والأداء والآليات التي يتم تطبيقها.

وأشار "سعد"، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلف بتشكيل مجموعة عمل لدراسة مقترح تقليص ساعات العمل اليومية، وحرص المجلس خلال مناقشة المشروع مع الوزارات والمحافظات عدم التأثير على الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة لعدم المساس بالأجور، موضحًا أنه اتضح بعد الدراسة أن تقليص ساعات العمل اليومية أمر غير مجدي اقتصاديًا، ولن يكون له المردود الذي ينتظره الجميع.

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