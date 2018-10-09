محافظة أسوان تعلن عن إطلاق موقع جديد لتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن إطلاق موقع شمس أسوان الإلكترونى فى ثوبه الجديد بكل لغات العالم (kenanaonline.com/aswan-sun1 )، وذلك بالتعاون مع وزارة الإتصالات ليكون الوقع هو المتحدث الرسمى بإسم المحافظة وبالتوازى مع صفحة جريدة شمس أسوان الإلكترونية على الفيس بوك ليصدرا من خلال إدارة الإعلام طبقًا لمتطلبات المرحلة الحالية بهدف توفير المعلومات الصحيحة للمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة، بجانب الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق للرأى العام أولًا بأول وذلك في ظل سعى محافظة أسوان لمواكبة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ولفت إلى أن الموقع تم تطويره ليشمل الأخبار اليومية لأنشطة المحافظة مع تحرير تقارير وتحقيقات تبرز المقومات السياحية والثقافية والتراثية والاستثمارية لأسوان، بالإضافة إلى المشاهير سواء من أسوان أو من عشاقها.



وأضاف اللواء أحمد إبراهيم بأن الموقع فى شكله الجديد ضم أيضًا أسوان TV، وأسوان فى عيون الصحافة لعرض أهم الأنشطة والأحداث المصورة وأيضًا التى تم نشرها أو إذاعتها فى الصحافة والقنوات التليفزيونية، كما تم ربط الموقع بأهم المواقع الإفريقية الإخبارية لتحقيق التواصل المطلوب مع الأشقاء الأفارقة مؤكدًا أنه لمواجهة الإشاعات والأخبار المغلوطة تم تخصيص قسم فى الموقع بأسم نافذة المواطن للرد على الإشاعات وتوضيح الحقائق بشفافية ومصداقية كاملة.