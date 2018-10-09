مدير أمن البحيرة يفاجئ الخدمات والأقوال الأمنية بالنوبارية ووادى النطرون.. صور

قام مدير أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقد مفاجئة للخدمات الأمنية بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية ومركز وادي النطرون، لمتابعة سير عمل الأقوال الأمنية ومقومات الخدمات من حيث التسليح والمركبات.



وشملت جولة مدير الأمن، تفقد وحدة الحماية المدنية بدائرة قسم غرب النوبارية، موجها بمدى الإلمام بالواجبات فى التعامل مع البلاغات وتحاور مع القوات لبيان مدى أهمية الخدمات المعينة لتأمين المدينة ودورهم الفعال في منع حدوث كل ما هو مخل بالأمن العام وأثر ذلك في إشعار المواطن بالأمن والاستقرار إيمانا من المواطن بسرعة الاستجابة لبلاغه مهما اختلفت نوعية البلاغ.



كما تفقد إدارة تأمين الطرق ومركز شرطة وادى النطرون ووحدة المرور ومنطقة الأديرة بوادي النطرون وحث الجميع على بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة الأمنية نحو توفير الأمن والأمان والاستقرار.

