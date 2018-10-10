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أخبار العالم

الجيش اليمني يسيطر على مخزن صواريخ للحوثيين في باقم

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حررت قوات الجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف العربي، مواقع ومرتفعات في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وسيطرت كذلك على مخزن صواريخ للحوثيين في أحد كهوف باقم بمحافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تمكنت من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثاني على التوالي.

وأكد المصدر سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، في المعارك التي لا تزال مستمرة، وسط فرار جماعي للمتمردين باتجاه مركز مديرية نهم.

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