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حوادث

ضبط 1723 مخالفة مرورية و34 مركبة بدون لوحات بكفر الشيخ

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
محمود زيدان
أسفرت الحملة المرورية التي شنتها إدارة مرور كفر الشيخ، عن ضبط 1724 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم و دسوق، حيث تم ضبط 34 مركبة بدون لوحات معدنية.

وضبطت الحملة 48 مخالفة دراجة نارية، و65 انتظار خاطئ، و78 مخالفة سير بدون تراخيص و44 بدون رخص قيادة و34 بدون رخص تسيير، و1492 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

وتمكنت مباحث المرور بكفر الشيخ، من ضبط حالتي تعاطى مواد مخدرة من إجمالي 17 حالة خضعت لإجراء تحليل المواد المخدرة باستخدام الكواشف الاستدلالية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن. 

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