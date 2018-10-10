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أخبار العالم

أمريكا: إيران أنفقت 18 مليار دولار لدعم الإرهاب في سوريا والعراق واليمن

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
أ ش أ
كشفت الخارجية الأمريكية عن أن إيران أنفقت خلال 8 أعوام أكثر من 18 مليار دولار لدعم الإرهاب في العراق وسوريا واليمن.

وأكدت الخارجية الأمريكية - في تقرير أعدته مجموعة العمل الخاصة بإيران، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن نظام طهران، ومن خلال (فيلق القدس)، نقل هذه الأموال بطرق ملتوية إلى الميليشيات والجماعات التي تقاتل نيابة عنه في دول المنطقة.

كما احتوى التقرير على تفاصيل السلوك المدمر للنظام الإيراني في المنطقة من خلال تمويل ودعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ والتهديدات البحرية والأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية، مشيرا إلى استمرار إيواء إيران أعضاء تنظيم القاعدة وتأمين الإقامة والمرور لهم، ما مكن التنظيم من نقل المقاتلين والأموال إلى سوريا ومناطق في جنوب آسيا.

وكانت إيران قد أقرت - في وقت سابق - بإنفاق المليارات في سوريا، والزج بآلاف الجنود للمحاربة في سوريا .

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