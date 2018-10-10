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شاهد: ناسا ترصد إعصار مايكل من محطة الفضاء الدولية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو يعرض رصد وكالة ناسا لمشاهد من إعصار مايكل من محطة الفضاء الدولية، وظهرت العاصفة تلوح فوق خليج المكسيك، يوم الثلاثاء 9 أكتوبر.

والتقطت الكاميرات على متن محطة الفضاء الدولية مشاهد لإعصار مايكل، ومن المتوقع أن يصل مايكل إلى اليابسة اليوم، الأربعاء، كإعصار من الفئة الثالثة.

كما صدر فيديو جديد قصير من محطة الفضاء الدولية يظهر "مايكل" يتحرك في الشمال الغربي بسرعة 12 ميل/الساعة، حوالي 19 كلم/الساعة.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في وصف للفيديو: "التقطت الكاميرات خارج محطة الفضاء الدولية مشاهد لإعصار مايكل، الساعة 12:13 ظهرا والساعة 12:50 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في 9 أكتوبر الجاري، من على ارتفاع 255 ميلا، عندما كانت العاصفة فوق خليج المكسيك وتتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة 12 ميلا".

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