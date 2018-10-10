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رياضة

الترسانة يضرب الأهلى بهدف مبكر لـ هشام رجب فى كأس مصر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
تقدم الترسانة بهدف مبكر على الأهلى فى الدقيقة الرابعة عن طريق هشام رجب من المباراة التى تجمعهما بإستاد السلام ضمن منافسات الدور الـ32 لبطولة كأس مصر .

ويخوض الاهلى لقاء الشواكيش وسط غيابات كثيرة فى صفوف الفريق حيث دفع كارتيرون بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : أكرم توفيق - أحمد علاء - محمود الجزار - صبري رحيل

خط الوسط : هشام محمد - كريم نيدفيد - مؤمن زكريا - محمد شريف - أحمد حمدي

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان.

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