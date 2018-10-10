الترسانة يضرب الأهلى بهدف مبكر لـ هشام رجب فى كأس مصر

تقدم الترسانة بهدف مبكر على الأهلى فى الدقيقة الرابعة عن طريق هشام رجب من المباراة التى تجمعهما بإستاد السلام ضمن منافسات الدور الـ32 لبطولة كأس مصر .



ويخوض الاهلى لقاء الشواكيش وسط غيابات كثيرة فى صفوف الفريق حيث دفع كارتيرون بتشكيل يضم :



حراسة المرمى : علي لطفي



خط الدفاع : أكرم توفيق - أحمد علاء - محمود الجزار - صبري رحيل



خط الوسط : هشام محمد - كريم نيدفيد - مؤمن زكريا - محمد شريف - أحمد حمدي



خط الهجوم : أحمد ياسر ريان.