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رياضة

الأهلى ضد الترسانة.. الشواكيش يتقدمون بهدف بعد 20 دقيقة والأحمر فى ورطة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:32 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
واصل الترسانة تقدمه على الأهلى بهدف هشام رجب بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما بإستاد السلام ضمن منافسات الدور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ولم يقدم الفريقان أى لمحات فنية بعد تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة الرابعة وانحصر اللعب فى منطقة المناورات وسط الملعب وسط رغبة من جانب الفريق الأحمر لتعديل النتيجة دون جدوى فى ظل بسالة من دفاع الأهلى .

ويخوض الأهلى لقاء الشواكيش وسط غيابات كثيرة فى صفوف الفريق حيث دفع كارتيرون بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : أكرم توفيق - أحمد علاء - محمود الجزار - صبري رحيل

خط الوسط : هشام محمد - كريم نيدفيد - مؤمن زكريا - محمد شريف - أحمد حمدي

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان.

فيما يخوض الترسانة بتشكيل يضم : عمرو خليل، طارق يحيى محمد، محمد رجب السيد، أحمد هشام، عماد حلمي، محمد فوزي، هشام رجب، إبراهيم منصور، عمر طارق سعيد، رضا سيد عبد السلام وإيهاب فؤاد.

وجاءت قائمة بدلاء الشواكيش :
محمود أحمد عبد المنعم، محمود شاكر، أحمد عبد المنعم حسن، محمد مصطفى كامل، إيهاب ياسر أنور، مهاب ياسر حسين، السيد

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