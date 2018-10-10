فاروق الفيشاوي يكشف لـ منى الشاذلي تفاصيل إصابته بالسرطان وخطته للعلاج

تستضيف الإعلامية «منى الشاذلي» الفنان «فاروق الفيشاوي» مساء غد الخميس في أول لقاء تليفزيوني بعد إعلانه الإصابة بمرض السرطان .



ويكشف «الفيشاوي» خلال اللقاء عن العديد من التفاصيل لـ«منى الشاذلي» في حلقة خاصة تعرض ببرنامجها «معكم» التى على فضائية CBC.



وقال الفيشاوي إن سبب إعلانه الإصابة بالمرض إنه يسعى لبث الأمل في نفوس المرضى، ويهدف للتوعية بأن السرطان كأى مرض قابل للعلاج.



وقال الفيشاوي إن لحظة إعلانه الإصابة بالمرض شهدت انزعاجًا لكل الحضور، مؤكدًا أنه سيحارب السرطان، معربًا عن امتنانه العميق لمشاعر الناس الإيجابية «أنا مش مصاب بالسرطان بس.. أنا مُصاب بحب الناس كمان».



وقال الفيشاوي إن معركته ضد السرطان محسومة «سأشفى شفاء لا يغادر سقمًا» معلنًا إنه بصدد بدء مراحل العلاج في القريب العاجل.



وأكد الفيشاوي في تصريحاته لـ«منى الشاذلي» أن الطبيب المعالج أخبره بوجود علاج جديد يجلب نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن سعر الدواء مرتفع في الوقت الحالي، إلا أن سعره سينخفض في المستقبل القريب.



وقال الفنان كمال أبوريه في مداخلة هاتفية إنه كان على علم بمرض الفنان فاروق الفيشاوي، وطالبه بعدم الإعلان من فوق المسرح، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي للفنان فاروق الفيشاوي يحتاج إلى متابعة وثيقة من قبل الفريق المعالج وكل محبيه.



وأعربت الإعلامية منى الشاذلي عن أمنيتها بالشفاء السريع للفنان الكبير فاروق الفيشاوي، مؤكدة إنه سينتصر على المرض وسيعود في العام المقبل –كما أكد هو- لمسرح مهرجان الاسكندرية في أتم الصحة والعافية.