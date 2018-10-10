مستقبل وطن يواصل توفير السلع الغذائية المخفضة بكفر الشيخ.. صور

يواصل حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ لليوم الخامس على التوالي توفير السلع الغذائية بمركزي الحامول والرياض من خلال مبادرة "أنت في عنينا" التي تقام تحت رعاية النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب والنائب سيد أحمد عيسى أمين عام الحزب بالمحافظة .



وقال الدكتور على أبو شوشة، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، إنه تم توفير 4 سيارات محملة بالسلع الغذائية المخفضة لقرية 62 الجدية بالحامول، وتم توزيعها تحت إشراف اللواء حسام سعدة أمين عام الحزب بمركز الحامول، ومثلها لقرية أم سن بالرياض تحت إشراف كرم الشامي أمين الحزب بالمركز.



وأوضح الدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم، أن الكميات التي يتم طرحها من خلال السيارات المتنقلة تنفذ أولًا بأول لجودة المنتجات من ناحية ورخص ثمنها من ناحية أخرى مشيرًا إلى أن المبادرة ستستمر لتغطية جميع مراكز المحافظة وفق جدول زمني محدد.