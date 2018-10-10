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فن

شاهد.. هانى شاكر فى بروفة حفل نادى سبورتنج بالإسكندرية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:48 م
صدى البلد
سمر سعد
أجرى الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بروفة حفله الجديد الذى من المقرر اقامته فى نادى سبورتنج بالاسكندرية.

ونشر الفنان هانى شاكر فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل "انستجرام" وهو يقوم ببروفا الحفل وظهر بملابس كاجوال وهو يغنى اغنية " يا حبيبي امرك".

ويقدم هاني شاكر خلال الحفل باقة من أغانيه التي تلقي تفاعلًا من كل الحضور مثل "وأنت ماشي في مصر"، "بحبك أنا"، "بعد حبك"، "لو روحت بعيد" وغيرها من الأغاني.

وكان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، طرح مؤخرًا أغنية "مصر محتاجانا" وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية


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