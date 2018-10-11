السيسي يشهد فيلم أجيال النصر خلال الندوة التثقيفية.. فيديو

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين والتي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، فيلم تسجيلي عن أبطال حرب أكتوبر بعنوان "أجيال النصر".





ويحضر الندوة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورموز من الصحافة والإعلام وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية.



