ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي يشهد فيلم أجيال النصر خلال الندوة التثقيفية.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
مي فهمي
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين والتي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، فيلم تسجيلي عن أبطال حرب أكتوبر بعنوان "أجيال النصر".

ويحضر الندوة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورموز من الصحافة والإعلام وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، زار الخميس الماضى، النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر ووضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد ثم توجه السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات ووضع إكليلًا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روح.

ترشيحاتنا

حبيب العادلي يكشف رسالة أحد قيادات الإخوان للضباط قبل أحداث يناير

قائد عسكري ليبي يروي تفاصيل الدقائق الـ10 قبل ضبط الإرهابي هشام عشماوي

الرئيس السيسي يوافق على منحة إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية

إليسا تهدد بترك شركة روتانا بعد تعاقد 14 عاماً لهذا السبب

إصابة شخص في انقلاب سيارة أعلى كوبري ناهيا.. صور

العثور على عالم مجهول تحت الماء

بث مباشر.. وقائع الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي

موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود في كأس مصر والقنوات الناقلة

أردوغان يتخذ قرارا صادما لترشيد النفقات

سعر الذهب اليوم الخميس 11-10- 2018

إسرائيل تطلق صفارات الإنذار من هجوم صاروخي

البنك الأهلي يعلن توقف خدمة البطاقات البنكية لمدة 10 ساعات.. الجمعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة شخص في انقلاب سيارة أعلى كوبري ناهيا.. صور

الري: 210 آلاف حالة إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل

الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

سعر غير متوقع لإطلالة كيت ميدلتون في لندن ..صور

اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك

فيديو

أحد أبطال حرب أكتوبر يهدى للسيسي كتاب رجال الفرقة 19.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو
بث مباشر.. وقائع الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري من القاهرة الجديدة وحتى المنيب 3 أيام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟