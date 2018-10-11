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السيسي عن حرب أكتوبر: معجزة بكل المعايير والحسابات .. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:52 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مي فهمي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لأول مرة يتحدث مع المصريين بكل صراحة بعد أكثر من 45 سنة لحرب أكتوبر 73، ولأول مرة يتحدث أحد عما تم في الحرب بشكل عملي، معقبا "بس بقول الكلام ده عشان الناس تعرف يعني إيه دولة وحساباتها بتم ازاى".

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أن قدرات الدولة المصرية في وقت حرب أكتوبر كانت محدودة، وقدرات الخصم كانت ضخمة جدا، وقدرتنا أننا نتحصل على سلاح كانت محدودة في تلك الظروف، مؤكدا "اوعى تحط الواقع اللي احنا موجودين في مصر حاليا، احنا كنا في دنيا تانية خالص".

وأكد أن قرار حرب أكتوبر وما تحقق من نتائج معجزة بكل المعايير والحسابات.

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