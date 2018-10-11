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أخبار البلد

وزير الطيران: بدء التشغيل التجريبي لمطار سفنكس.. الاثنين

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:53 ص
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري
نورهان خفاجي
أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، في تصريحات صحفية، بدء التشغيل التجريبي لمطار سفنكس، الاثنين المقبل. 

ويقع مطار سفنكس غرب القاهرة، ويبعد 12 كيلومترًا عن منطقة الأهرامات، وسيسهل موقعه الحيوي في هذه المنطقة، وصول رحلات جوية للموقع، فضلًا عن وجود تصور لإنشاء مجموعة من الفنادق العالمية بالمنطقة لإعادتها كمنطقة جذب سياحي.

ويعد مطار سفنكس الجديد، واحدًا من عدد المطارات الجديدة، التي تم إنشاؤها مؤخرا، ومن المنتظر أن يقوم وزير الطيران الجديد يونس المصري، بتشغليها فعليًا بعد أن تم تشغيل عدد منها تجريبيًا مثل مطار سفنكس بطريق مصر الإسكندرية.

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