وزير الطيران: بدء التشغيل التجريبي لمطار سفنكس.. الاثنين

أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، في تصريحات صحفية، بدء التشغيل التجريبي لمطار سفنكس، الاثنين المقبل.





ويقع مطار سفنكس غرب القاهرة، ويبعد 12 كيلومترًا عن منطقة الأهرامات، وسيسهل موقعه الحيوي في هذه المنطقة، وصول رحلات جوية للموقع، فضلًا عن وجود تصور لإنشاء مجموعة من الفنادق العالمية بالمنطقة لإعادتها كمنطقة جذب سياحي.



