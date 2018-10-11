أمين الفتوى: يجوز إخراج كفارة اليمين مالا وإعطاؤها لشخص واحد.. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للذي يكفر عن يمينه أن يخرج بدلا من الإطعام، مالا للفقراء والمحتاجين.



وأضاف الورداني، فى رده على سؤال " هل يجوز فى كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام؟ أنه يجوز إخراج كفارة اليمين إطعاما للفقراء ويكون مما يطعم به الرجل فى بيته وليس أقل من ذلك ومن الناحية المادية لا يكون أقل من سبع جنيهات للفرد مثلا".



وأشار إلى أنه يجوز دفع المبلغ الكامل لكفارة اليمين لشخص واحد باعتبار أنه سيأكل به عشر مرات.