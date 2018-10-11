فاروق الفيشاوي يكشف عن دواء جديد للسرطان هو أول من يستخدمه فى مصر

علق الفنان فاروق الفيشاوى على خبر إصابته بمرض السرطان قائلا: "من لم يمت بالسرطان سيموت بغيره".





وكشف "الفيشاوى" خلال استضافته ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه تم تصنيع دواء جديد لمرض السرطان وليس له أى آثار جانبية مثل وقوع الشعر وتغير شكل الجسم، مشيرا إلى أن العلاج الجديد عبارة عن "حقن" وتم اعتماده بالفعل وعولج به أشخاص كثيرة وسيكون أول شخص يعالج به فى مصر.



وتابع "الفيشاوى"، الدكتور المعالج مازحني قائلا: "أنا هاخدك زى ما أنت وأسلمك زى ما أنت".

