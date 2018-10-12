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رئيس الوزراء الروسي يصل طاجيكستان للمشاركة في اجتماع رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:48 ص
رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي
أ ش أ
رئيس الوزراء الروسي، دميترى مدفيديف، أمس الخميس، إلى طاجيكستان للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه من المخطط أن يعقد رؤساء الوفود، يوم غد الجمعة، الاجتماع الأول في إطار ضيق، ثم في شكل موسع.

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة إقامة روابط بين أقاليم الدول الأعضاء بالمنظمة.

وذكر المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي، في وقت سابق، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني داخل منظمة شنغهاي للتعاون. كما سيناقش رؤساء وفود كل من، الهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، تنفيذ برنامج للتعاون التجاري والاقتصادي متعدد الأطراف وعمل مجلس الأعمال والرابطة بين المصارف في منظمة شنغهاي للتعاون. وبالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة أنشطة المنظمة، وعلى وجه الخصوص، الموافقة على الميزانية لعام 2019.

ويناقش المشركون في الاجتماع تطوير نسخة جديدة من برنامج التجارة والتعاون الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يكون التركيز الرئيسي على تطوير الابتكارات والتقنيات العالية والاقتصاد الرقمي ككل.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان قيرغيزستان وأوزبكستان.

وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا، بصفة "مراقب"، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، بصفة "شريك".

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