القوات اليمنية المشتركة تستعيد 3 مواقع من الحوثيين في الحديدة

استعادت القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي مواقع من قبضة مسلحي ميلشيات الحوثيين في محافظة الحديدة، غرب لبنان.



وذكر موقع "2 ديسمبر" الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية التي يقودها، العميد الركن، طارق محمد عبد الله صالح، أن وحدات نوعية من اللواء الثاني حراس الجمهورية شنت هجوما بغطاء مدفعي على بقايا جيوب المليشيا الحوثية، جنوب غربي مديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة، تكلل بالسيطرة على 3 مواقع، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأشار الموقع إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثية، وفرار البقية مخلفين ورائهم أسلحة رشاشة وقناصة وقذائف أر بي جي وذخائر، في حين قتل 4 من مقاتلي حراس الجمهورية وجرح أثنين.



وجاء ذلك بالتزامن مع استهداف طيران التحالف تعزيزات للملشيا قادمة من منطقة الحسينية التابعة لبيت الفقية.