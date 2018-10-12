بلقيس بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام بجلسة تصوير جديدة خضعت لها بعدسة المصورة ماجده السعيد.



تألقت بلقيس خلال جلسة التصوير بإطلالة راقية، حيث ظهرت بإطلالة بيضاء تشبه إلى حد كبير القفطان، وتميز التصميم بالنقوشات والورود ذات الألوان الهادئة، وحمل التصميم توقيع علامةEsposa، وأكملت إطلالتها بمجموعة فخامة من الاكسسوارات من أنامل مصممة المجوهرات Mirella.



فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من أنامل مصففة الشعر شهيره البلوشي، ووضع لها خبير التجميل hameez binjabi، مكياجا رائعا ارتكز على الألوان الجذابة المتناسقة مع لون بشرتها.







