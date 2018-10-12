ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأرصاد توجه بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:45 ص
صدى البلد
توك شو
أفاد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة تلك الفترة –منتصف شهر أكتوبر-، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة من الصباح.

وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة،إلى أن الإصابة بالإنفلونزا ترتفع خلال هذا الوقت من العام،نظرًا لتقلب الأحوال الجوية، حيث وجه المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة وتوخي الحذر من تلك التقلبات.

ونوه "شاهين" إلى أن هناك كثافة في الشبورة المائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، إضافةً إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة. 

ترشيحاتنا

موازنة البرلمان: إنشاء وحدة للتواصل مع المستثمرين قرار جريء

صدى البلد يكشف تفاصيل فضيحة هزت الملاعب البلجيكية

الأرصاد للمواطنين : حان الوقت للتغيير للملابس الشتوية

أعراض تؤكد إصابتك بتضخم البروستاتا تعرف على العلاج

قطع الكهرباء عن 17 منطقة بطنطا اليوم

متصلة لـ معتز الدمرداش: تركت المنزل بعد تغيير زوجي باسورد موبايله.. فيديو

ترامب يستبعد اختيار دينا باول كخليفة لنيكي هيلي في الأمم المتحدة

الفيشاوى يعترف بفضل الجمهور عليه.. ويؤكد:لا أخشى الاعتذار عن أخطائي

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

الولايات المتحدة تقلص نقل التكنولوجيا النووية إلى الصين حماية للأمن القومي

القرار.. فيديو من الشئون المعنوية لتعميق الهوية الوطنية لدى الشباب

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

فيديو

الأرصاد توجه بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو
أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو
عماد النحاس: قلق على مستقبل الأهلي.. ويكشف سبب الإصابات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟