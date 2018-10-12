الأرصاد توجه بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

أفاد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة تلك الفترة –منتصف شهر أكتوبر-، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة من الصباح.





وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة،إلى أن الإصابة بالإنفلونزا ترتفع خلال هذا الوقت من العام،نظرًا لتقلب الأحوال الجوية، حيث وجه المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة وتوخي الحذر من تلك التقلبات.





ونوه "شاهين" إلى أن هناك كثافة في الشبورة المائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، إضافةً إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.