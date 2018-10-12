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تعليم

معلومات عن معرض فرانكفورت للكتاب الذي تشارك فيه وزارة التعليم

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
يشارك اليوم بنك المعرفة المصري في معرض فرانكفورت للكتاب 2018، وبهذه المناسبة ينشر موقع "صدى البلد" أبرز المعلومات المتاحة عن هذا المعرض الذي من المقرر أن يتحدث فيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الثورة التعليمية المصرية، بصفته رئيسًا لبنك المعرفة المصري.

يعد معرض فرانكفورت للكتاب، هو أكبر معرض دولي ثقافي، يجتمع فيه عشرات الآلاف من المثقفين والكتاب والباحثين والناشرين من كل البلدان، وتعد الدورة الحالية من المعرض هي الدورة رقم 70، ويقام في أكتوبر بفرانكفورت الألمانية، وتمتد فعالياته حتى يوم 14 أكتوبر 2018.

ويعد هذا المعرض من أهم المعارض على مستوى العالم، حيث يعد سوقًا عالميًا للمحتوى الأدبي والثقافي، لتبادل المعارف والحوار في مختلف المجالات المعرفية والعلمية.

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