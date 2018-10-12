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رياضة

صحف فرنسا تشيد بمبابي منقذ منتخب الديوك أمام أيسلندا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
أ ش أ
أشادت الصحف الفرنسية الصادرة، اليوم الجمعة، بكيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان بعد مساهمته في إنقاذ الديوك من الخسارة والخروج بالتعادل (2-2) في مباراة أيسلندا الودية.

وقالت صحيفة "ليكيب" فى عنوانها الرئيسي: "مبابي المنقذ" في إشارة لتسبب المهاجم الشاب في الهدفين.

وعن تطورات تولى تيرى هنرى تدريب موناكو ذكرت: "هنري يطلب ضمانات من موناكو.. والإدارة الأمريكية تقترب من بوردو".
وكتبت صحيفة "بروفانس" تعليقا على تألق مبابي: "شكرا من؟.. شكرا مبابي".

وقالت صحيفة (لو باريزيان): "مبابي.. ملاك من السماء يحمي الأزرق".

كما قالت صحيفة "لو تيليجرام" تعليقا على اللقاء: "منتخب فرنسا يعود من بعيد".

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