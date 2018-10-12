صحف فرنسا تشيد بمبابي منقذ منتخب الديوك أمام أيسلندا

أشادت الصحف الفرنسية الصادرة، اليوم الجمعة، بكيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان بعد مساهمته في إنقاذ الديوك من الخسارة والخروج بالتعادل (2-2) في مباراة أيسلندا الودية.
وقالت صحيفة "ليكيب" فى عنوانها الرئيسي: "مبابي المنقذ" في إشارة لتسبب المهاجم الشاب في الهدفين.
وعن تطورات تولى تيرى هنرى تدريب موناكو ذكرت: "هنري يطلب ضمانات من موناكو.. والإدارة الأمريكية تقترب من بوردو".
وكتبت صحيفة "بروفانس" تعليقا على تألق مبابي: "شكرا من؟.. شكرا مبابي".
وقالت صحيفة (لو باريزيان): "مبابي.. ملاك من السماء يحمي الأزرق".
كما قالت صحيفة "لو تيليجرام" تعليقا على اللقاء: "منتخب فرنسا يعود من بعيد".
وقالت صحيفة "ليكيب" فى عنوانها الرئيسي: "مبابي المنقذ" في إشارة لتسبب المهاجم الشاب في الهدفين.
وعن تطورات تولى تيرى هنرى تدريب موناكو ذكرت: "هنري يطلب ضمانات من موناكو.. والإدارة الأمريكية تقترب من بوردو".
وكتبت صحيفة "بروفانس" تعليقا على تألق مبابي: "شكرا من؟.. شكرا مبابي".
وقالت صحيفة (لو باريزيان): "مبابي.. ملاك من السماء يحمي الأزرق".
كما قالت صحيفة "لو تيليجرام" تعليقا على اللقاء: "منتخب فرنسا يعود من بعيد".