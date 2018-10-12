اكتشاف معمل إيراني لتصنيع العبوات الناسفة باليمن

عرضت فضائية سكاى نيوز عربية تقريرا حول قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن بزرع عشرات الألغام قبل الفرار من مدينة صعدة إثر مداهمة الجيش الوطني.



وأبرز التقرير قيام قوات الجيش اليمني بـ تفكيك عشرات العبوات الناسفة، التى تحتوى على مئات الشظايا، التى زرعتها جماعة الحوثي الإرهابية، وصرح أحد ضباط الجيش اليمنى أن العبوات الناسفة صنعت محليا على يد خبراء إيرانيين وآخرين من حزب الله اللبنانى التى تدعمها طهران.



وأوضح الفيديو اكتشاف الجيش اليمنى معملا لتصنيع العبوات الناسفة بمحافظة صعدة، ويمثل المعمل ضلوع إيران فى قتل اليمنيين من خلال نقل تكنولوجيا تصنيع العبوات لمليشيات الحوثي الإرهابية.

