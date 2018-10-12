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فن

شاهد.. أخر مكان تواجدت به غنوة شقيقة أنغام قبل مصرعها

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
سعيد فراج
كشف مدرب اللياقة البدنية مصطفى أكشن، أن الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان (شقيقة الفنانة أنغام)، كانت متواجده عنده في صالة (الجيم) قبل لحظات من وفاتها، وأدت بعض التمرينات الرياضية في الساعات الأخيرة من عمرها.

وكتب أكشن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مستنكرًا: «انتو اكيد ناس مش بتحبوا Ghenwa عشان تقولوا انها ماتت .. دى لسه مخلصه تمرين وبنضحك مع بِعض وبتقولى الفورمه بدات تظهر يااكشن وهنكسر الدنيا».

ثم تابع أكشن قائلًا في ذهول: «انتى بتهرجى يا غنوة بتتصورى معايا الصوره الاخيره .. ده انا كنت بقولك تعالى نعمل لايف قالتلى خليها السبت عشان رايحه مشوار على السريع .. ده احنا كنّا بنشوف الفرق بين الصورتين وكنتى فرحانه جدا .. ده انتى عزمنى النهارده على العشاء عشان الفرى بتاعك عشان عاملين دايت بقالنا اسبوعين وزهقنا واتفقنا على كده هنروح نضرب سمك دى كانت بتتمرن يوميا عشان مستعجله عشان داخلة تصوير».

واختتم أكشن، قائلًا: «انت ليه يارب بتاخد الحاجات الحلوه مننا .. وبتسيب الناس اللى مبتعملش اى حاجه فى حياتها. غير اذى الناس .. يارب دى كنت انسانه طيبه وبتحلم تبقى ممثله .. يارب دى كانت عايشه عشان ابنها اللى ملوش غيرها .. يارب دى كانت أطيب انسانه عرفتها فى الفترة الاخيرة .. يارب يرحمك يا غنوة».

وقد رحلت غنوة محمد علي سليمان عن عمر يناهز الثلاثين عامًا بعد تعرضها لحادث سير، ولم يتم إلى الآن تحديد موعد تشييع الجثمان والجنازة أو إقامة العزاء.

وتم نقل جثمان غنوة محمد علي سليمان، إلى المستشفى الجوي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولا يزال يمكث جثمان الفقيدة بالمستشفى إلى الآن، في الوقت الذي يتوافد أصدقاؤها على المستشفى لوداعها.

يذكر أن غنوة كانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وبدأت في تسجيل عدة أغان مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".

كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه حتى الآن.
شاهد.. أخر مكان تواجدت به غنوة شقيقة أنغام قبل مصرعها
شاهد.. أخر مكان تواجدت به غنوة شقيقة أنغام قبل مصرعها
شاهد.. أخر مكان تواجدت به غنوة شقيقة أنغام قبل مصرعها

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