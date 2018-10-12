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رياضة

الجابون تهزم جنوب السودان بثلاثية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:51 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تمكن منتخب الجابون من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب سوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 التي تستضيفها الكاميرون.

افتتح التسجيل دينيس بوانجا في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف ارون ابيد انجوي الهدف الثاني في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني، واختتم منتخب الجابون أهدافه في المباراة بعدما سجل حسن مارتن لاعب جنوب السودان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد منتخب الجابون للنقطة الرابعة يحتل بها المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما ظل منتخب جنوب السودان بدون نقاط في المركز الرابع.

ويصعد إلى نهائيات الأمم الأفريقية صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة ما عدا المجموعة الثانية التي تضم صاحب الأرض الكاميرون حيث أنه يصعد منها صاحب المركز الأول فقط.

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